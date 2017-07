Kort geding landbouwer tegen NAM aangehouden

Het kort geding van landbouwer Klimp uit Siddeburen tegen de NAM is twee weken aangehouden. De landbouwer eist dat de schade aan zijn boerderij onmiddellijk wordt hersteld.

In de ook door de rechtbank in Assen donderdag behandelde zaak van de familie Arkema in Noordbroek wordt wel uitspraak gedaan. Beide boeren eisen direct maatregelen van de NAM, omdat hun veiligheid in gevaar is. Zo zouden de brandmuren in beide panden dreigen in te storten.Het geding van de boer in Siddeburen is aangespannen door Klimp senior, maar tijdens de zitting blijkt zijn zoon inmiddels eigenaar van de boerderij te zijn. Voor de rechter is dat aanleiding om te dreigen een streep door de rechtszaak te zetten, omdat senior 'geen partij is'.Hij steekt zijn irritatie niet onder stoelen of banken. 'Ik ben al twintig jaar rechter, maar heb dit nog nooit meegemaakt. Als ik vonnis wijs, wordt dat heel kort', bijt de rechter advocaat Erik Luursema toe. Zover komt het nog niet. Tijdens een schorsing komen de advocaten van beide partijen tot het voorstel om de zaak aan te houden.In de tussentijd wordt nader onderzoek verricht en wordt gekeken of er acuut gevaar is. Met als afspraak dat het Centrum Veilig Wonen (CVW) 'onbelemmerd onderzoek' kan doen op de boerderij van Klimp.In het eerste gedeelte komt de advocaat van Klimp nog wel met een rapport van de gemeente Slochteren op de proppen. Daarin worden als gevolg van scheurvorming 'onvolkomenheden in de constructie' geconstateerd. Voor de gemeente is dat reden te dreigen 'handhavend op te treden'.