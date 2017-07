Doelman Van der Vlag aan de slag bij FC Emmen

Doelman Peter van der Vlag gaat toch weer aan de slag in het betaald voetbal. Hij wordt reservekeeper bij FC Emmen. De afgelopen drie jaar stond hij bij FC Groningen onder contract.

De 39-jarige keeper had zijn ja-woord aan derde divisionist Be Quick 1887 gegeven. Zijn doel was om bij de Good Old eerste keeper te worden.'Overal zijn ploegen druk bezig met de voorbereidingen, en ik kreeg het gevoel dat ik daar gewoon bij moest zijn.' zegt de routinier tegen RTV Drenthe. FC Emmen zocht nog een extra doelverdediger.'We wilden een keeper toevoegen die een coachende rol voor de andere keepers en het elftal op zich zou nemen. Dat Peter voldoet aan deze vereisten staat buiten kijf" vertelt technisch manager Jan Korte van FC Emmen.'Bij Be Quick is men zeer ontstemd over de handelswijze van Van der Vlag. 'Dit komt voor ons totaal onverwacht. Ik vind het ook heel teleurstellend. We hadden nog doorgenomen als zich er een club zou melden uit het betaald voetbal.''Peter zei dat dat geen probleem zou zijn en hij gewoon bij ons zou blijven" zegt hoofdtrainer Kevin Waalderbos. 'We zijn door FC Emmen gebeld dat hij bij hun zou gaan spelen. Peter heeft ons pas later op de hoogte gebracht.'Be Quick beraadt zich hoe ze de opengevallen plek gaan invullen. 'Ik heb nu twee keepers ter beschikking voor het eerste en het tweede. Dat is te weinig. Je moet nu hopen op een doelman uit betaald voetbal die nog geen club heeft, maar die zijn niet voor het oprapen.'