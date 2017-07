Rotterdamse drugsdealer mag Groningen niet meer in

(Foto: Jos Schuurman/FPS (bewerkt))

Een 20-jarige Rotterdammer mag de komende drie jaar de stad Groningen niet meer in. Hij is samen met een vriend veroordeeld tot acht maanden cel voor het dealen van drugs en het witwassen van geld.

De twee mannen verkochten tot begin dit jaar harddrugs vanuit een pand aan de Florakade in Groningen. De politie kwam de twee op het spoor na tips. De dealers hadden een speciaal 06-nummer voor drugszaken en brachten bestellingen tot aan de deur.



Koffiezetapparaat

Met hun handeltje verdienden ze ruim drieduizend euro. Het geld lag in een huis aan de Walstraat, waar de Rotterdammers vaak logeerden. In het koffiezetapparaat zat zo'n 2400 euro verstopt. Ruim 600 euro lag op bed.



De mannen kregen elk acht maanden cel opgelegd. Vier maanden daarvan zijn voorwaardelijk voor een van beide mannen. Voor de ander is dat 2,5 maand.