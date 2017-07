Zelfrijdend busje 'studeert' in de Eemshaven

In de Eemshaven rijdt sinds kort een bijzonder voertuig: een zelfrijdend busje. Niet voor de lol, maar om bij te leren.

Eerder was bet busje al te zien in Appelscha, waar het op de openbare weg reed om te onderzoeken hoe het verkeer en het publiek zou reageren. Een van de uitkomsten was dat bijvoorbeeld fietsers erg moesten wennen aan net nieuwe verkeersfenomeen.In de Eemshaven is er veel ruimte en weinig publiek. De proef hier is bedoeld om het besturingssysteem van de bus te verbeteren. Dat gebeurt niet alleen in de haven, maar ook op een 3D-simulator die in het provinciehuis in Groningen staat opgesteld.In die simulator leert het besturingssysteem objecten en verkeerssituaties te herkennen en vervolgens hoe er gereageerd moet worden. Vervolgens wordt in de Eemhaven getest of alles werkt zoals het zou moeten.Op het afgesloten traject staat bijvoorbeeld een pop die een voetganger aan de kant van de weg moet verbeelden. Het busje nadert de pop met een snelheid van 15 km per uur, maar als lasersensoren de 'voetganger' dedecteren wordt de snelheid vloeiend teruggebracht tot een veilig tempo om te passeren.Zo zijn er honderden situaties en objecten die het busje moet 'leren'. Het kan straks bijvoorbeeld gebouwen, stoplichten en verkeersborden langs de route herkennen.In de Eemshaven worden de komende tijd 3 verschillende busjes getest. Later wordt er ook proefgedraaid bij de Rijksuniveristeit Groningen en Loppersum, waar het supersnelle 5G-netwerk een grote rol zal spelen. De verwachting is dat het busje over vijf tot tien jaar 'los' kan rondrijden.