Mollema wordt in het zonnetje gezet op de Grote Markt

Bauke Mollema wordt op zondag 6 augustus op gepaste wijze in het zonnetje gezet op de Grote Markt in Groningen, naar aanleiding van zijn etappewinst in de Tour de France. Dat gebeurt nadat hij zelf heeft meegefietst in de Bauke Mollematocht.

Mollema kijkt heel erg uit naar de fandag. 'Ik heb er echt heel veel zin in. Zeker omdat start en finish dit jaar in hartje Groningen is en ook na deze overwinning. Ik heb ontzettend veel reacties gekregen op mijn etappezege in de Tour.' Het exacte tijdstip van de festiviteiten is nog niet bekend.Om teleurstelling te voorkomen: het betreft géén groots opgezette huldiging zoals die van Donar of FC Groningen in het verleden, met alle toeters en bellen.Organisator Le Champion verwacht dat de Grote Markt in Groningen vol gaat stromen met wielerfans en doet ook een oproep aan mensen die niet meefietsen in de tocht om erbij te zijn. De voorinschrijving sluit maandag 24 juli. Tot dan geldt het voordelige tarief. Na deze datum is inschrijven nog mogelijk tot en met 3 augustus.