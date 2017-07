Lycurgus haalt Iraanse vluchteling bij selectie

Hossein Ghanbari (Foto: Lycurgus)

Abiant Lycurgus heeft Hossein Ghanbari bij de eerste selectie gehaald. De volleyballer komt over uit het tweede team. De middenaanvaller vluchte in 2015 vanuit Iran naar Nederland. Daar kwam hij via Onnen in het azc in Kolham terecht.

Hij heeft inmiddels een tijdelijk paspoort en hij woont in de stad Groningen. Ghanbari ging in Kolham bij VIOS spelen. Lycurgus had hem al snel in het vizier.



Tijd nu rijp

Hij kwam in het tweede terecht en mocht af en toe meetrainen met het eerste team. Coach Arjan Taaij vindt de tijd nu rijp om hem definitief bij de eerste selectie te halen.



Nare dingen

'Het is prachtig nieuws. Voordat ik naar Nederland kwam zijn er een hoop nare dingen gebeurd. Lycurgus is op dit moment het beste wat me kan overkomen', zegt een blije Ghanbari.