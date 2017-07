Loten om opdracht ontwikkeling Raadhuisplein Haren

(Foto: Google Streetview)

Projectontwikkelaars staan in de rij om de opdracht voor de herinrichting van het Raadhuisplein in Haren in de wacht te slepen.





Uitgewerkte voorstellen

De vijf projectontwikkelaars krijgen nu de gelegenheid met uitgewerkte voorstellen te komen, die in september worden gepresenteerd. Een selectiecommissie bepaalt de uiteindelijke keuze. De bedoeling is dat in 2019 de schop de grond in gaat.



32 woningen

Op het nieuwe Raadhuis-/Haderaplein worden maximaal 32 woningen in de hogere prijsklasse gebouwd. Verder komt er horeca, winkels en een supermarkt.



