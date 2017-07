Verliezende partijen hebben gemengde gevoelens bij toewijzing Rodin

De coöperatie Glasvezel Groningen en Breedband Groningen bv, de partijen die in de race waren voor de klus om heel Groningen van snel internet te voorzien, hebben gemengde gevoelens bij het nieuws dat Rodin Broadband uit Groningen de klus mag uitvoeren.

'Aan de ene kan zijn we teleurgesteld', zegt vicevoorzitter Enno Zuidema. 'We hadden de klus graag gekregen, maar aan de andere kant zijn we blij dat er nu een bedrijf aan de slag gaat met het realiseren van snel internet voor alle inwoners van Groningen.'De coöperatie, een bundeling van dorpscoöperaties uit alle delen van onze provincie, dacht een goede kans te maken om de aanbesteding toegewezen te krijgen. 'We hadden het gevoel een hele goede aanvraag te hebben ingediend', vervolgt Zuidema. 'Ik ken het aanbod van Rodin Broadband Groningen niet, maar we zijn benieuwd hoe dit zich vervolgt.'Zuidema denkt dat de coöperatie Glasvezel Groningen voor Rodin nog een belangrijke rol kan vervullen. Het stad-Groninger bedrijf wil samen met de dorpscoóperaties in kaart brengen hoe groot de behoefte is in een dorp of streek aan snel internet, en gaat bij voldoende aanmeldingen uit zo'n streek dan ook daadwerkelijk aan de slag.De coöperatie Glasvezel Groningen zegt het netwerk aan coöperaties in beheer te hebben waar Rodin naar zoekt.'Een partij als Rodin verdient alle steun. Wanneer zij met de dorpscoöperaties in gesprek gaan, verwacht ik dat er daarin een rol voor ons is weggelegd. Wij kunnen ze heel goed opgang helpen', zegt Zuidema.Directeur Pepijn Lavrijssen van Breedband Groningen bv is erg teleurgesteld in de gang van zaken. 'Allereerst is het voor ons nog erg vaag', zegt hij. 'Het doel van de provincie was om heel Groningen te voorzien van een snelle glasvezelverbinding, maar in de buitengebieden mag Rodin nu een draadloze verbinding realiseren. Dat bevreemdt ons eerlijk gezegd wel een beetje.'Lavrijssen hoorde donderdagochtend vlak voor de bekendmaking dat de provincie voor Rodin Broadband heeft gekozen. De directeur van Breedband Groningen wil met de provincie in gesprek om helder te krijgen waarom er voor Rodin is gekozen.'We hebben nu een briefje gekregen waarin we een korte uitleg kregen, maar dat had meer een procedurele reden. De provincie vroeg ons om een business case die door een RA-accountant, en die van ons is beoordeeld door een AA-accountant. Dat vond de provincie niet voldoende en daar kijken we wel van op.'