Nationaal Coordinator Groningen start proef met tiltmeters

Er komt een proef met tiltsensoren in het aardbevingsgebied. Dat maakte Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders donderdagmiddag bekend. Tiltsensoren of tiltmeters kunnen heel kleine veranderingen in de scheefstand van een object meten. Dat kan belangrijk zijn voor het vaststellen van aardbevingsschade.

Door de proef moet duidelijk worden of de groot- of kleinschalige inzet van de sensoren nodig is. Alders overlegt na de zomer met het ministerie van Economische Zaken en de NAM over hoe de proef moet worden gedaan.Ook andere partijen worden er bij betrokken, zoals meet- en kennisinstituten, bewoners van het gebied, vertegenwoordigers van industriële bedrijven en infrabeheerders.Uit onderzoek dat de Groninger Bodem Beweging heeft laten doen, blijkt dat tiltmeters in het aardbevingsgebied nut hebben. De Nationaal Coördinator naar aanleiding van dat onderzoek de sensoren installeren in plaatsen en gebouwen waar ontstane schade moeilijk te verklaren is.Gisteren werd in de Provinciale Staten vergaderd over de tiltmeters . Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) zei: 'Wij gaan die tiltmeters niet betalen, daar kan nooit een misverstand over bestaan', stelt hij. 'Ik kan geen garanties geven dat de tiltmeters er komen, maar de Nationaal Coördinator wil een pilot project opstarten.'