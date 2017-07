'Eindelijk krijgen we ons leven terug'

'Het is een dubbel gevoel. We zijn heel blij dat onze monumentale boerderij na al die jaren strijd wordt aangepakt. Daar staat tegenover dat de stress nog lang niet weg is.'

Het grijpt diep in. Onze gezondheid leidt er zwaar onder Saskia Stuk - eigenaar rijksmonument Randelweer

Het is een rijksmonument: boerderij Randelweer aan de rand van het pittoreske dorpje Eenum. Het fraaie pand stamt uit 1854. En blijkt bij lange na niet bestand tegen de vele aardbevingen in die contreien.Na jarenlang getouwtrek wordt het historische pand nu hersteld en versterkt. Daarmee is het een van de weinige lichtpuntjes onder de Groningse monumenten, die massaal dreigen te bezwijken onder het aardbevingsgeweld.Voor eigenaren Saskia Stuk en Gerhard Stoker van het rijksmonument is er weer licht aan het einde van de tunnel vol ellende en stress. Al in 2009 duiken de eerste stutten bij de boerderij op. Wat volgt is een zware, moeizame strijd met de NAM.De monumentale boerderij staat nu in de steigers. Als alles meezit is de maandenlange durende klus nog net voor het nieuwe jaar geklaard. 'Dan krijgen we eindelijk ons leven weer terug,' zegt Gerhard.Toch is voorlopig het leed nog niet geleden. 'We wonen al maanden in onze schuur achter de boerderij. Onze spullen staan in containers in Zoetermeer. Elke morgen staat de aannemer heel vroeg alweer op de stoep. Dan heb je ook nog de stress van zo'n ingrijpend en ingewikkeld bouwproject, waar soms dingen misgaan. En er is ondanks een contract nog regelmatig discussie met de NAM.'Daar komt nog een andere ergernis bij: de late betaling door het gasconcern. 'We ergeren we ons er kapot aan. Het verhuisbedrijf heeft drie maanden op de betaling moeten wachten. En ook onze aannemer moet heel veel geduld hebben. Zo kom je nooit tot ontspanning.'Saskia en Gerhard hebben moeilijke jaren achter de rug. Met bergen stress. 'Het grijpt diept in. Onze gezondheid leidt er zwaar onder. Ik heb allerlei lichamelijke klachten, zoals hoge bloeddruk. Daar ben ik voorlopig niet van af,' verzucht Saskia.Toch lonkt de nieuwe start op de voet van 2018. 'Daar kijken we naar uit. We gaan er vanuit dat onze boerderij dan wel bestand is tegen de aardbevingen. Maar alle stress is dan nog niet weg. Die angst voor aardbevingen blijft in je zitten. Daar komen we ons verdere leven niet meer van af.'