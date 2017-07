Noord Vandaag: Wat als je kind niet naar school wil?

Wat als een kind leerplichtig is, maar niet naar school gaat. Omdat hij mentale problemen heeft of ziek is. Thuiszitters worden die kinderen genoemd. Dat- en meer - in Noord Vandaag.

Arno de Jong uit Eelde zag school steeds minder zitten en ging er een half jaar niet naar toe. Inmiddels heeft hij, met hulp, de draad weer opgepakt en gaat 5 VWO doen. Volgens directeur Jan Houwing van Passend Onderwijs Groningen/Haren zijn er tientallen kinderen die tegen dezelfde problemen aanlopen als Arno. Het worden er wel steeds minder, door passende hulp.'Je voelt het leven onder je wegtrekken. Ik dacht we gaan er met zijn tweeën voor'. Reini van Ek uit Ter Apel werkt op een kinderdagverblijf. Eén van de babies krijgt een hartstilstand. Reini wist met reanimatie het leven van de baby te redden. Voor het kordate optreden krijgt ze de ere-penning van de gemeente Vlagtwedde.Binnen twee jaar moeten alle huishoudens in onze provincie kunnen beschikken over snel internet. Die opdracht krijgt het Groninger bedrijf Rodin Broadband van de provincie en Economic Board Groningen.Een bijzonder voertuig in de Eemshaven: daar rijdt sinds kort een zelfrijdend busje. In de toekomst kunnen wij van zo'n busje zonder chauffeur gebruik maken, maar voordat het zover is moet het busje In de Eemshaven de fijne kneepjes van het vak leren.-Ineke van Gent is blij met haar nieuwe baan als burgemeester van Schiermonnikoog. Ook de eilanders zien het met haar zitten.- De opa van wielrenner Bauke Mollema blijft erbij. Bauke is een Fries. Ok, een Groninger Fries is na wat handjeklap ook goed.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist