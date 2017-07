Wielrenner gewond bij aanrijding in Haren (update)

(Foto: Sander Graafhuis/112groningen)

Een wielrenner is donderdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Rijksstraatweg in Haren.

De wielrenner is op een fietspad in botsing gekomen met een voertuig van de gemeente.



Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.