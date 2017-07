Donar heeft het team voor het komend seizoen rond

Donar heeft met de komst van de 24-jarige Evan Bruinsma de selectie voor het komend basketbalseizoen rond. De Amerikaanse speler heeft een contract voor een seizoen getekend bij de landskampioen uit Groningen

Bruinsma speelde het afgelopen seizoen in Bulgarije bij Rilski Sportist Samokov. Daar had hij uitstekende statistieken met 16 punten en 8.2 rebounds per wedstrijd.Evan speelde tot en met 2014 in de NCAA voor Detroit Mercy en begon daarna aan zijn carrière in Europa. Hij speelde hij in Luxemburg, Tsjechië en Bulgarije. Evan heeft ervaring in de Champions League en de FIBA Europe Cup.Bestuurslid Technische Zaken Martin de Vries: 'We waren al een poos bezig met Evan, omdat hij voor ons de favoriete kandidaat was. We zijn erg blij met het feit dat hij nu voor Donar gaat spelen.''Hij kan goed inside spelen, maar heeft ook een prima 3-puntschot. Daarnaast is hij een uitstekende rebounder en passer. Met de komst van Evan zijn we nu compleet en kunnen we op alle fronten mee strijden'Met de komst van Evan Bruinsma is het team van Donar compleet: Daan Maring, Tim Hoeve, Sjoerd Koopmans, Arvin Slagter, Aron Royé, Brandyn Curry, Thomas Koenis, Sean Cunningham, Jason Dourisseau, Drago Pasalic , Stephen Domingo en Evan Bruinsma.