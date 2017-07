Motorrijdster overleden na ongeluk (update)

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een motorrijdster is donderdag aan het eind van de middag overleden na een ongeluk op de Dorpsstraat in Enumatil. Het slachtoffer is een 49-jarige vrouw uit die plaats.





Om er zeker van te zijn dat er geen tweede persoon is betrokken bij het ongeval, werd een naastgelegen sloot doorzocht. Hier is niemand gevonden.



