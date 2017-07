Ubbo Emmius Veendam en Winkler Prins in gesprek over samenwerking

Er wordt gesproken over een intensieve samenwerking tussen de Ubbo Emmius Scholengemeenschap en Winkler Prins, de openbare school voor voortgezet onderwijs in Veendam. De besturen van de scholen zijn daarover in gesprek.

Dat melden de organisaties in een persbericht dat donderdag naar ouders van de school is gestuurd. Volgens de schoolbesturen heeft de beoogde samenwerking in het aankomende schooljaar nog geen gevolgen voor leerlingen, ouders en medewerkers.



Krimp

De besturen zeggen dat ze de gevolgen van de krimp voor het voortgezet onderwijs in kaart heeft laten brengen. De conclusie is dat het leerlingenaantal tussen 2016 en 2029 krimpt met 21 tot 24%.



Na het onderzoek zijn verschillende risico's in kaart gebracht en zijn er oplossingen gezocht. De conclusie was voor de besturen helder: 'We moeten en willen samen verder.'



Mogelijkheden

De bestuurders willen onderzoeken of een samenwerking mogelijk is. In dat onderzoek wordt bijvoorbeeld gekeken naar verschillen in visies op het leven en onderwijs, financiële aspecten, huisvesting en wet- en regelgeving.



Doelen

De schoolbestuurders stellen een aantal doelen op voor de samenwerking. Het moet in ieder geval iets opleveren voor de leerlingen. Maar ook de bestuurders zelf. Die willen profiteren van elkaars kennis en vaardigheden.



Verder zeggen de bestuurders te streven naar gelijkwaardigheid voor elkaars identiteit en visie op onderwijs. Nieuwbouw van de scholen moet zo goed mogelijk gebruikt worden.



Voortgang

Na het onderzoek over de haalbaarheid van de samenwerking worden de volgende stappen gezet. De scholen streven ernaar om medewerkers, ouders, leerlingen en andere betrokkenen goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.