Raad Delfzijl geeft groen licht voor bouw windpark

De kogel is door de kerk: de gemeente Delfijl gaat akkoord met de uitbreiding van windpark Delfzijl Zuid. Een meerderheid van de raad gaf hier donderdagavond groen licht voor. Oppositiepartijen Lijst Stulp, Seniorenbelangen en de Seniorenpartij Delfzijl stemden tegen.

Daarmee is nagenoeg zeker dat het windpark wordt uitgebreid met zestien turbines van ruim tweehonderd meter hoog. De provincie heeft namelijk aangegeven mee te zullen gaan met het besluit van de gemeente.Volgens wethouder IJzebrand Rijzebol was de uitbreiding van het windpark vrijwel niet te voorkomen: 'Die dingen gaan er komen. Als we vandaag nee hadden gezegd, had de provincie het over kunnen nemen.'Ook is de crisis- en herstelwet nog geldig. Met die wet haalt de overheid geplande bouwprojecten naar voren, bijvoorbeeld door kortere procedures. 'Het Rijk zou de uitbreiding van het windpark met die wet ook nog kunnen overnemen. Dat is mij vanmiddag nog mondeling bevestigd.', zegt Rijzebol.Dat was koren op de molen voor Lijst Stulp, die het als dreigement naar de raad zag: 'Dit is powerplay van de hoogste orde. U zegt dat de raad mee moet gaan in uw wereldje, anders gaat de provincie of het Rijk ons overrulen. Dat is dreigen.' Volgens de wethouder was het geen dreigement, maar de realiteit.Voor een meerderheid van de raad was het niet de vraag of de windmolens er komen, maar wat er voor de omwonenden wordt gedaan om de pijn te verzachten. Rijzebol kon bekendmaken dat gedurende dertig jaar in totaal ruim drie miljoen euro naar het gebied gaat. Hiervan is twee miljoen voor een gebiedsfonds om de leefbaarheid in het gebied te bevorderen. Ruim één miljoen euro is voor de achttien direct omwonenden van het windpark.De compensatie voor de omwonenden is daarmee bijna verdubbeld. Aanvankelijk zou elk huishoudens duizend euro krijgen per jaar. De landeigenaren hebben dat bedrag verdubbeld. Daarbovenop krijgt elk huishouden 2.500 euro in het eerste jaar.Bij omwonenden lag ook de wens voor een uitkoopregeling zoals in chemiedorp Moerdijk. Daar krijgen omwonenden 95% van de waarde van hun huis als ze graag weg willen. Wethouder Rijzebol zegt hier zijn best voor te hebben gedaan bij onderhandelingen met de initiatiefnemers, maar het niet voor elkaar te hebben gekregen.De vergadering werd bijgewoond door tientallen omwonenden op een volle publieke tribune. De omwonenden deden eerder deze week nog een laatste oproep aan de raad tegen de plannen voor het windpark te stemmen, of in ieder geval van de agenda te halen om nog eens met de regio in gesprek te gaan.Bij aanvang van de vergadering deed raadslid Siewert van der Zweep van Lijst Stulp ook die oproep, omdat een van de stukken pas in de middag naar de raad is gestuurd. De info stond wel tijdig op de site van de gemeente. Daarom ging een meerderheid van de raad niet mee met het voorstel.Omwonenden hebben eerder al aangegeven naar de Raad van State te gaan als de politiek instemt met de windmolenplannen. De projectontwikkelaar heeft hier al rekening mee gehouden in de planning. Als ook de hoogste bestuursrechter groen licht geeft, zullen de windmolens in 2020 draaien.Tientallen omwonenden die op de publieke tribune zaten liepen na het besluit direct het gemeentehuis uit. 'Wij zijn zwaar teleurgesteld. Dit gebied wordt al zo zwaar getroffen door de aardbevingen. Dan komt dit er overheen', zegt een van hen. 'We moeten nu een grote volksbeweging opzetten, spandoeken meenemen. We zijn veel te netjes.'