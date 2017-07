Man slaat vrouw met boksbeugel vol in gezicht: Justitie eist 8 maanden cel

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Een 36-jarige man uit Groningen moet voor het neerslaan van een vrouw acht maanden de cel in, waarvan drie voorwaardelijk. De man sloeg haar met een boksbeugel in haar gezicht.

De officier van justitie acht bewezen dat de man heeft geprobeerd de vrouw zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Naast de celstraf eist ze voor de man een klinische behandeling.



De politie werd op 31 maart opgeroepen voor een incident aan de Rode Weeshuisstraat in Groningen. Twee weken voor de bewuste avond had de vrouw de relatie met de man verbroken. Tijdens een avondje uit achtervolgde hij haar.



Vol in het gezicht

Bij de Rode Weeshuisstraat ging hij naast haar lopen en betaste haar. Toen zij dit contact weigerde sloegen, bij de man de stoppen door. Hij sloeg haar met ombokste vuist vol in het gezicht. Omstanders grepen in en belden de hulpdiensten.



De vrouw hield een gebroken neusbeen, jukbeen, oogkas, een hersenschudding en een gebroken tand over aan de mishandeling.



Van bed gelicht

De Stadjer werd 's nachts door de politie van zijn bed gelicht en vastgezet. De vrouw diende geen schadevergoeding in en was vandaag niet op de zitting aanwezig. 'Dat is hoogstwaarschijnlijk uit angst', zei de officier van justitie.



Zeer agressief

De Stadjer staat als zeer agressief bekend bij politie en justitie. Op zijn strafblad prijken veelal geweldsdelicten. Ook heeft de man psychoses. Een ambulante behandeling voor zijn gedragsproblemen lijkt de officier, op advies van deskundigen, niet wenselijk. Dit, omdat de man zijn medicatie niet regelmatig inneemt.



De rechtbank doet volgende week vervroegd uitspraak in deze zaak. De Stadjer zit nog vast.