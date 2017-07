Arriva begint nieuwe buslijn van Amsterdam, via Groningen naar Hamburg

(Foto: Flickr/Alfenaar (Creative Commons))

'De reizigers moeten het gevoel hebben van een trein, ook al zitten ze in de bus', dat zegt woordvoerder Liesbeth Oelen van Arriva Touring over de nieuwe internationale buslijn die sinds woensdag operationeel is.

Reizigers kunnen kiezen uit twee routes: Van Amsterdam via Groningen, Leer, Oldenburg en Bremen naar Hamburg of van Amsterdam via Utrecht en Hannover naar Hamburg.



Deutsche Bahn

De internationale buslijn is een verlengstuk van ICE-treinen, de hogesnelheidstreinen van Deutsche Bahn. 'Door de hogesnelheidstreinen te koppelen aan een goede busverbinding, wordt het netwerk van de treinen vergroot en zijn reizigers sneller en simpeler op de plaats van bestemming', aldus Liesbeth Oelen. De bussen zijn voorzien van wifi en catering.



De buslijn van Amsterdam via Groningen naar Hamburg vertrekt dagelijks om 10.30 uur uit Amsterdam. De volgende dag vertrekt de bus om 10.50 uur weer uit Hamburg via Groningen naar Amsterdam.