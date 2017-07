Gemeentebelangen Eemsmond wil beter overleg met Groningen over aardwarmteproject

Zomaar een beslissing nemen zonder de buren goed te informeren. 'Dat is arrogant' zegt Gemeentebelangen Eemsmond raadslid Rein Eisinga. Hij had graag gewild dat er beter overleg met de gemeente Groningen komt als het gaat om het aardwarmteproject.

Ondanks dat er kans op bevingen zijn, wil Groningen het plan om tienduizend huizen met aardwarmte te verwarmen doorzetten. En dat had wel even besproken mogen worden, vinden ze in de gemeente Eemsmond.Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond worden straks de gemeente Hoogeland. Die nieuwe gemeente kan last van het aardwarmte project krijgen.'We hebben al last van aardbevingen. Als er meerdere dingen bijkomen die dat kunnen versterken, dan willen we dat graag weten', vertelt Elsinga. 'Je kan de problemen tegemoet zien, als we niet van elkaar weten waar we mee bezig zijn.'Het college heeft laten weten met de andere gemeenten en ook met Groningen in gesprek te gaan en te bekijken hoe er beter overleg kan plaatsvinden. 'De gevaren van dat aardwarmteproject zijn te groot' (opinie)