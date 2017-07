Jorinde van Klinken zet persoonlijk record en haalt finale EK

Atlete Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek staat in de finale discuswerpen van het Europees jeugdatletiekkampioenschap in het Italiaanse Grosseto.

Van Klinken plaatste zich met een afstand van 53 meter en 77 centimeter als vierde van de in totaal 29 werpsters. Voor Van Klinken betekent deze afstand een nieuw persoonlijk record.Vrijdagochtend komt Van Klinken in actie in de kwalificatieronde van het onderdeel kogelstoten. De finale discuswerpen is vrijdagavond.