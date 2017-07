Bewoners Ter Borch gaan naar Raad van State voor verkeersmaatregelen

Bewoners van de wijk Ter Borch in Eelderwolde stappen naar de Raad van State. Ze willen verkeersmaatregelen afdwingen voor de drukke Borchsingel.

Dat meldt RTV Drenthe. De bewoners willen meer zebra's, bloembakken, verkeersborden en veiligheidsstroken.RTV Drenthe schrijft dat de gemeente Tynaarlo beloofde maatregelen te nemen als de Borchsingel te druk zou worden. Dat gebeurde, maar de maatregelen werden snel geschrapt omdat de norm verkeerd zou zijn.De Raad van State stelde eerder een bemiddelingstraject voor. De gemeente Tynaarlo voelde hier niet voor. 'We hebben verkeerstechnisch niks aanvullends te bieden', schreef het gemeentebestuur. 'Vanzelfsprekend blijft het college in gesprek met de inwoners over de verkeerssituatie.'