Bewoners op de bres voor behoud Sporthal De Wijert

De gemeente wil Sporthal De Wijert in de Stad slopen en vervangen door een Multi Functioneel Centrum met daarin onder andere een kleinere speelhal. Bewoners en gebruikers van de hal eisen nu een onderzoek naar de mogelijkheden tot renovatie.

De huidige hal is verouderd, maar er is volgens de gemeente geen geld om het te renoveren en te voldoen aan de duurzaamheids- en isolatie eisen.In dat oordeel heeft de Commissie voor Behoud van Sporthal De Wijert geen vertrouwen. 'De gemeente Groningen meldt dat sinds de eerste besprekingen over andere sportvoorzieningen geen geld meer is gestoken in het (groot)onderhoud van de sporthal', zegt coördinator van de commissie en wijkbewoner Glory Roggen.'Er is de afgelopen jaren dus enorm bezuinigd op onderhoud van de sporthal', gaat Roggen verder. 'En dat maakt duidelijk dat bestaande dan wel gelabelde budgetten niet altijd worden gebruikt waarvoor ze waren bestemd. Dit niet uitgegeven gelabeld onderhoudsbudget zou dan ook alsnog moeten worden besteed aan Sporthal de Wijert.'Er zijn volgens Roggen veel onbeantwoorde vragen. Het is volgens haar vooral onduidelijk hoe met budgetten wordt geschoven binnen de gemeente Groningen. 'Welke budgetten waren, zijn, en worden gelabeld voor sportvoorzieningen van scholen, kinderopvang, sport voor Groningen Zuid en specifiek de Wijert waaronder sporthal de Wijert?' vraagt zij zich af.Een gedetailleerd onderzoek door een onafhankelijke instelling zou zeer op zijn plaats zijn, vindt Roggen. 'B&W Groningen realiseert zich niet dat een volwaardige sporthal in plaats van een speelhal voor de Wijert van grote meerwaarde is, vanwege de aantallen mogelijke gebruikers, de beoefening van een breed scala aan sporten, wedstrijdmogelijkheden, etcetera.'Afgelopen woensdag heeft Roggen de gemeente namens de commissie een brief gestuurd, met daarin het verzoek om een grondig onderzoek. Volgens haar ziet materiedeskundige en wijkbewoner dhr. J.Coerts ruime hergebruik mogelijkheden voor materiaal en de vloer van de sporthal. Roggen zegt dat de gemeente overweegt om de wijk Wijert Zuid een 'serieuze sporthal' te 'ontnemen'.In het nog te bouwen centrum komt een kinderopvang, bibliotheek, basisschool De Tamarisk en een speelhal. Sportende inwoners van de wijk hebben jarenlang geprobeerd voor elkaar te krijgen dat de wijk een sporthal behoudt in plaats van zo'n kleinere speelhal. Die is volgens hen niet voor alle sporten geschikt.