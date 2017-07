Wethouder: gang van zaken rond Ability 'verdient geen schoonheidsprijs'

De gemeente Eemsmond gaat inzicht geven in de gang van zaken rond werkvoorzieningsschap Ability. De raad heeft veel kritiek op de conceptbegroting en kan niet goed zijn controlerende taak uitvoeren. Er ontbreken stukken en er is nog veel onduidelijkheid.

Bedum, De Marne, Winsum en ook Eemsmond hebben geconstateerd dat de begroting van het werkvoorzieningsschap van de gemeenten niet op orde is. Onder meer veranderingen in de organisatie en bezuinigingen vanuit het Rijk veroorzaken een tekort.Ook mist de raad een aantal belangrijke stukken, zoals de jaarrekening. 'We willen nu wel eens weten waar de knelpunten zitten', zegt SP-fractievoorzitter Linda Visser.'Wij zijn het met de raad eens dat deze gang van zaken geen schoonheidsprijs verdient en dan druk ik mij nog voorzichtig uit', vertelt wethouder Sandra Herkströter. Ze gaat de feiten op een rij zetten om een goede inkijk geven in het proces.Wanneer zijn knopen doorgehakt? Hoe kan het dat stukken niet bij de raad terechtkomen? Die vragen krijgen allemaal een antwoord. Ook komt er een beter overzicht van de kosten en baten.Wethouder Herkströter laat wel weten dat Ability goed werk levert in het op weg helpen van mensen in hun werkzame leven.