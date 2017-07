Twaalfjarige Marijn loopt zijn eerste Vierdaagse fluitend

Als 7-jarige raakte Marijn de Maat uit Wagenborgen besmet met het Vierdaagse-virus. Dat was in 2012 toen hij in Nijmegen zijn vader opwachtte. Marijn mocht de laatste 500 meter meelopen en wist vanaf dat moment: dit wil ik ook.

Hij moest alleen nog even geduld hebben: de minimumleeftijd om mee te mogen doen aan de Vierdaagse is 12 jaar. Vorig jaar, op zijn elfde, keek Jacco zijn zoon nog eens diep in de ogen. 'Wil je dit echt?' Toen het antwoord bevestigend was, zei hij: 'Oké, dan gaan we trainen.'Volgens zijn moeder Andrea bleek Marijn een geboren wandelaar. Hij verteerde de trainingskilometers moeiteloos en belangrijker: hij had er lol in. En dat heeft Marijn nog steeds, ook nu hij in Nijmegen al drie etappes van 30 kilometer achter de rug heeft. 'Hij loopt het fluitend', aldus vader Jacco.Marijn loopt de Vierdaagse niet alleen voor zichzelf, maar ook voor CS-riders . 'Dat is een grote groep stoere motorrijders die bukken voor een kind, zoals zij het zelf noemen', vertelt Jacco. 'Die staan klaar voor kinderen met een beperking of kinderen die gepest worden of die door hun gezinssituatie in de problemen komen. Zij ondersteunen die kinderen door met ze te gaan rijden en soms fungeert een van de motorrijders ook als buddy om een kind weer op weg te helpen.'Het geld dat Marijn ophaalt, wordt gebruikt voor de ondersteuning. Inmiddels heeft hij al 700 euro bijeengebracht via de facebookpagina marijnsnijmeegsevierdaagse2017 , vertelt Jacco. Hij is supertrots op zijn zoon. 'Ik loop nu met een andere vader die ik net heb leren kennen en die is ook trots op zijn zoon. En zo zie ik veel meer ouders die trots zijn op hun kinderen die voor de eerste keer meelopen.'