'De energie van het Ricciotti-ensemble is aanstekelijk'

Het Ricciotti-ensemble is een orkest bestaande uit veertig jonge musici. Het heeft zich ten doel gesteld om symfonische muziek van kwaliteit te brengen op plaatsen waar deze normaliter niet klinkt. Vrijdagochtend was dat op GBS Klim-op in Middelstum.

De 6-jarige Sterre, leerlinge van de nabijgelegen GBS De Wilster in Middelstum, mocht een heel nummer lang het ensemble dirigeren, en deed dat met veel gevoel voor muziek. Dit was mogelijk door de laagdrempelige presentatie die het ensemble nastreeft.Alexander Buskermolen van het Ricciotti-ensemble zegt dat de energie van het orkest zeer aanstekelijk is. 'Van één tot honderd jaar, iedereen gaat meestal op de stoelen staan.' Het Ricciotti ensemble is een orkest bestaande uit veertig jonge musici. De groep luidde op GBS Klim-op in Middelstum het einde van het schooljaar in.De artistieke en organisatorische flexibiliteit van Ricciotti maakt het orkest volgens eigen zeggen uniek. Ricciotti heeft geen podium nodig: een vrije ruimte van zes bij acht meter is voor hun ruim voldoende. 'Daardoor kan praktisch overal en voor iedereen gespeeld worden.'De orkestleden zijn binnen twee minuten speelklaar. Dankzij die snelheid kunnen er per dag meerdere concerten gegeven worden. Ricciotti bereikt zijn publiek in de natuurlijke omgeving: daar waar men woont, werkt of recreëert. Er hoeft niet betaald te worden om een concert van Ricciotti bij te kunnen wonen.