Haringuitreiking Niekerk is erkend als immaterieel erfgoed

De traditionele haringuitreiking van Niekerk is op de Inventaris Immaterieel Erfgoed gezet. Op de lijst stonden al de Groninger eierbal en stoetboom.

De haringsuitreiking is ontstaan in 1476. Toen erfde het Pepergasthuis in Groningen een stuk land bij Faan. Voorwaarde was dat de armen uit Niekerk voortaan haring zouden krijgen op de woensdag voor Pasen. Nog elk jaar worden er dan haringen uitgereikt.De stichting die de haringuitreiking in ere houdt, maakte in april bekend op de erfgoedlijst te willen komen. Nu heeft Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland de aanvraag goedgekeurd.Het kenniscentrum probeert onder meer tradities en rituelen in stand te houden. Stichtingen die hun traditie op de lijst willen hebben, moeten een plan schrijven om de traditie te behouden voor de toekomst. De lijst bestaat sinds 2012. Inmiddels staan er 129 tradities op.Het duurde maar een paar maanden voordat de haringuitreiking op de lijst stond, terwijl dat bij de eierbal ruim een jaar in beslag nam. Volgens een woordvoerder van het kenniscentrum zijn de procedures vereenvoudigd. De haringuitreiking is een van de eerste tradities die hier de vruchten van plukken.Om de erkenning van de haringuitreiking te vieren, krijgen de senioren van Niekerk maandag een visje van het stichtingsbestuur.