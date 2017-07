'Dit is niet de eerste rouwadvertentie die wij plaatsen voor een vluchteling'

'Soms met streken, maar hoe anders is hij te zien dan als je buurman, je collega en alle andere mensen die je tegenkomt op je pad, alle beminnelijke en minder beminnelijke, als een zoon van een moeder, als een schepsel van God.'

Deze tekst komt uit een rouwadvertentie, die vrijdag is gepubliceerd. Hij gaat over de 32-jarige Asharaf Mohammed Al-Kelani Alkot uit Libië. Hij verbleef in de bed-, bad- en broodvoorziening in Groningen en is afgelopen weekend verdronken.'Asharaf meldde zich eind 2015 bij de opvang in Groningen en hij was nog steeds bij ons. Afgelopen weekend ging hij op bezoek bij een vriend in Zeeland. Tijdens het zwemmen in de Oosterschelde is hij verdronken ', vertelt directeur John van Tilborg van vluchtelingenorganisatie INLIA.Zijn organisatie en gasten, medewerkers en vrijwilligers van de bed-, bad- en broodvoorziening en de opvang van Groningen hebben de advertentie geplaatst.Het is niet de eerste keer dat ze dit doen. Van Tilborg: 'We hebben dit twee keer eerder gedaan. Maar die mensen waren niet zo jong. Het ging om twee vrouwen die bij ons zijn overleden door ouderdom en ziekte.'Asharaf Mohammed Al-Kelani Alkot is overleden in de Zeeuwse gemeente Kapelle en volgens de wet is die gemeente verantwoordelijk voor de teraardebestelling van het lichaam. 'In dit geval gaat het mogelijk anders', vertelt Van Tilborg. 'Door zijn overlijden is alles in de hoogste versnelling geraakt en is er nu contact met een broer van Asharaf en met de Libische ambassade. We moeten nog zeer terughoudend zijn, maar mogelijk wordt Asharaf teruggebracht naar zijn familie in Libië.'Dit is niet gebruikelijk omdat de kosten van zo'n terugreis hoog zijn. Maar als de Staat Libië of de familie de kosten betaalt, is dit mogelijk.Asharaf Mohammed Al-Kelani Alkot werkte in Groningen nauw samen met 'zijn' maatschappelijk werker en jurist aan een terugkeer naar Libië. 'Vooral zij zijn geraakt door zijn overlijden', zegt Van Tilborg. 'Maar onze gasten kennen elkaar ook allemaal en zij letten op elkaar. Als ze iemand een dag niet hebben gezien, melden ze dat.'In principe moeten de vluchtelingen in de bed-, bad- en broodvoorziening zich geregeld melden. Van Tilborg: 'Als ze dat niet doen, lopen ze hun wekelijkse leefgeld mis. Maar in bepaalde situaties kunnen ze een ontheffing krijgen van de meldplicht. Dan mogen ze er een paar dagen tussenuit, bijvoorbeeld om een vriend te bezoeken.'De twee dames die eerder zijn overleden in de bed-, bad- en broodvoorziening in Groningen zijn Anzhela Balayan (1935) uit Armenië en Roza Khachatryan (1928), eveneens uit Armenië.