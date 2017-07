Reclameborden, mobieltjes en eten zijn grootste stoorzenders in het verkeer

Noordelijke automobilisten worden achter het stuur geregeld afgeleid. Langs de kant van de weg gebeurt dat door dynamische verkeersborden. Ook mobiele telefoons en eten of drinken vormen grote stoorzenders.

Dat blijkt uit een peiling van het publiekspanel Rijkswegen Noord-Nederland.Dynamische verkeersborden (borden met bewegende beelden) en mobiele telefoons zijn voor ruim driekwart van de ondervraagden grote afleidingen in het verkeer. Tachtig procent raakt afgeleid door het nuttigen van eten of drinken in de auto.Eén op de zeven respondenten is de afgelopen twee jaar weleens in onveilige situaties terechtgekomen door afleiding achter het stuur. Vijf procent maakte dit meerdere keren mee.Deelnemers kregen ook vragen over hun ervaringen met wegwerkzaamheden. Driekwart van de respondenten is (zeer) tevreden over de kwaliteit van bebordingen en afzettingen bij wegwerkzaamheden. Toch ziet ruim de helft van de respondenten 'minimaal een aantal keer per week' onzeker gedrag bij medeweggebruikers in de buurt van werkzaamheden.De informatievoorziening en aanduiding van snelheidslimieten zouden daarom moeten verbeteren.Het publiekspanel is een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie. Onder meer het project 'A7 Attent' vloeide hieruit voort. Daarin werden automobilisten uitgedaagd hun smartphone niet in de hand te houden.