CVW start met inventarisatie aardbevingsschade

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders heeft in overleg met de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroepen besloten deze zomer te starten met het opnemen van schades die na 31 maart 2017 twaalf uur zijn gemeld.

Alders heeft het Centrum Veilig Wonen (CVW) opdracht gegeven om de inspecties uit te voeren. Schade-inspecteurs gaan het komende halfjaar ruim tweeduizend adressen bij langs om de schades te registreren. De schades worden nog niet beoordeeld.'Sinds 31 maart is het aantal schademeldingen flink opgelopen', zegt Alders. 'De teller staat op ruim tweeduizend. Ondertussen zijn de gesprekken over het nieuwe schadeprotocol nog steeds in volle gang. Het is onduidelijk wanneer het protocol gereed is, maar om mensen niet langer te laten wachten, willen we alvast starten met het opnemen van schades.'De uitvoering van de inspecties vindt plaats onder toezicht van Alders. Ook moeten de schade-inspecteurs voldoen aan kwaliteitseisen. Zo moet de inspecteur minimaal tien jaar ervaring hebben met het opnemen van schades en een bouwkundige of civieltechnische opleiding hebben afgerond. De bewoner kan aangeven of de schade volledig en juist is geregistreerd. Dat leidt indien nodig tot aanpassingen.Bewoners die na 31 maart schade hebben gemeld, ontvangen van Alders een brief met de aankondiging van de schadeopname. De schademeldingen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.