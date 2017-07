Blauwalg ontdekt in Hoornse Meer

(Foto: RTV Noord) (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

Het Hoornse Meer wordt geteisterd door blauwalg. Ter hoogte van de Gasthuiskade in Stad heeft het water een opvallende groen-blauwe kleur gekregen.

Meerschap Paterswolde onderzoekt vrijdag in welk stadium de blauwalg zich bevindt en of de kwaliteit van het zwemwater in gevaar is. Voorlopig geldt er nog geen negatief zwemadvies.



Giftige stoffen

Als de watertemperatuur stijgt, komt het aantal blauwalgcellen boven de toegestane grens uit. Blauwalgen scheiden giftige stoffen af die irritaties aan de huid en maag- en darmstoornissen kunnen veroorzaken.



De kwaliteit van het zwemwater wordt tussen 1 mei en 1 oktober elke twee weken gecontroleerd door de provincie.