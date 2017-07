Cliënten Bureau Integraal voor twee ton gedupeerd

Rob F., de eigenaar van het failliete schuldsaneringsbedrijf Bureau Integraal uit Groningen, is door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar.

Daarnaast mag hij de komende vijf jaar niet meer aan de slag als financieel dienstverlener, inkomensbeheerder of schuldhulpverlener. Volgens de rechtbank heeft hij tientallen cliënten gedupeerd door hun geld voor andere doeleinden te gebruiken. In totaal gaat het om een bedrag van 200 duizend euro.'Uit de stukken is gebleken dat hij het geld niet heeft gebruikt om zichzelf te verrijken', aldus persrechter Fred Janssens. 'De gelden die zijn cliënten in beheer hebben gegeven, heeft hij geïnvesteerd in zijn bedrijf. Hij wilde zijn zaak uitbreiden. Maar toen hij in 2014 failliet ging, was hij niet meer in staat het geld terug te betalen.'Volgens de rechtbank heeft de verdachte op ernstige wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen van mensen die zich vaak in een kwetsbare financiële positie bevonden. De rechtbank heeft de vorderingen van de gedupeerden niet ontvankelijk verklaard, maar dat betekent volgens Janssens niet dat ze naar hun geld kunnen fluiten. 'De schuldeisers moeten niet bij de rechter zijn, maar bij de curator. Die beheert het vermogen van de verdachte, althans wat daar nog van over is.''Ik kan me voorstellen dat mensen de straf misschien wat aan de lage kant vinden', vervolgt Janssens. 'Maar vergeet niet dat het hier om een wat oudere zaak gaat. De feiten zijn gepleegd tussen 2010 en 2014. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat de zaak even op de plank heeft gelegen.Bovendien heeft de rechtbank rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Naast de schade die de gedupeerden hebben geleden, is het ook voor hem een tragedie. Hij heeft z'n hart en ziel in het bedrijf gestoken.'