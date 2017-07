Lubach en De Groot 'pielen' aan vette dancetrack

'Als twee kinderen die met Lego spelen,' zo omschrijft de Groninger muzikant Jan Henk de Groot de samenwerking tussen hem en Arjen Lubach. Als een soort vakantieklus doken ze samen de studio in om een dancetrack te maken.

De in Lutjegast opgegroeide Lubach is behalve tv-persoonlijkheid ook succesvol dance-deejay. Onder de naam Galaxy toert hij de wereld over. Afgelopen juni draaide hij nog in China. Deze week dook hij samen met Jan Henk de Groot de studio in voor wat een 'vette dancetrack' zou kunnen worden.Beide Groninger artiesten kennen elkaar al langer en werkten onder meer samen ten tijde van de hit 'Jelle' die Lubach in 2001 scoorde samen met Janine Abbring. Jan Henk de Groot componeerde de B-kant van die single.Voor Jan Henk de Groot is dance geen onbekend genre. 'Voor ik als Groningstalige singer-songwriter aan de slag ging, heb ik al eens dance gemaakt.' Samen met Leonie Meijer maakte hij onder meer het YouTube-hitje 'I Can See The Light'.Of de hernieuwde samenwerking met Arjen Lubach tot een hit gaat leiden, is nog de vraag. 'We zijn gewoon wat aan het pielen,' vat De Groot het samen.