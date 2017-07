Winsumer partijen kunnen weer door één deur

De ChristenUnie-fractie in Winsum heeft excuses aangeboden aan de PvdA. Er was wrijving ontstaan omdat een mail over een gewenste renovatie van basisschool De Wierde en de bijbehorende motie de PvdA niet hadden bereikt.





ChristenUnie, GroenLinks en CDA vormen samen een coalitie en leveren de drie wethouders. Het bestuursakkoord krijgt steun van D66, VVD en de PvdA.



Beterschap

Fractievoorzitter Nannet Gijzen van de ChristenUnie geeft toe dat de PvdA beter geïnformeerd had moeten worden. 'De fractie van de ChristenUnie hecht aan een constructieve samenwerking met alle fracties, inclusief de Partij van de Arbeid.'



Kou uit de lucht

Voor de PvdA is de kou nu uit de lucht. 'Na excuses moet je weer gewoon met elkaar samen kunnen werken', zegt fractievoorzitter Jan Willem Nanninga.



