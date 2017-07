'Dialoog tussen ruimte en verbeelding' wint prijsvraag Kunstwerf

(Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord) (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Het ontwerp 'Dialoog tussen ruimte en verbeelding' van de Ard de Vries en Donna van Milligen Bielke is winnaar geworden van de prijsvraag voor Kunstwerf Groningen in het Ebbingekwartier.

Dat maakte cultuurwethouder Paul de Rook vrijdag bekend in de Machinefabriek.



'Het is helemaal wat wij voor ogen hadden', aldus De Rook. Volgens zijn collega Roeland van der Schaaf heeft de jury 'er vertrouwen in dat de uitvoering van dit plan in belangrijke mate kan bijdragen aan de zichtbaarheid van cultuur in de stad en kijkt uit naar het gebouwde resultaat.'



In totaal schreven 107 bureaus zich in. Na selectie bleven vijf architectenteams over, twee bureaus uit Amsterdam, twee uit Rotterdam en een uit Antwerpen.



Kunstwerf Groningen herbergt oefenruimten en werkplaatsen en wordt het onderkomen van dansgezelschap Guy & Roni, productiehuis Steeg, jeugdtheater Houten Huis en De Noorderlingen, vooropleiding theater.