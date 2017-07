Na tien jaar voorbereiding krijgen Noordzee-garnalen MSC-keurmerk

Noordzee-garnalen krijgen na een voorbereiding van tien jaar het door de handel felbegeerde MSC-keurmerk. Daarmee is de verkoop aan de grote supermarktketens veiliggesteld.

Het keurmerk wordt toegekend door de internationaal opererende Marine Stewardship Council. Dit belangrijke comité is ervan overtuigd geraakt dat de Nederlandse, Duitse en Deense garnalenvissers duurzaam (gaan) vissen.



Voorwaarden

Dat houdt in dat de vissers te kleine garnalen ongemoeid laten en dat de vistijden worden beperkt. Ook moet schade door bodemberoering zoveel mogelijk worden voorkomen.



Het MSC-keurmerk is een belangrijke voorwaarde voor de grote supermarktketens om de Noordzee-garnalen te blijven verkopen. Garnalen zonder het keurkmerk verdwijnen op korte termijn uit de koelvitrine.



'Belangrijk besluit'

Rob Pikkert van garnalenhandel Telson in Lauwersoog is blij met de toekenning van het keurmerk: 'Ik denk dat ongeveer 50 procent van onze garnalen naar de grote supermarktketens gaat, dus het is een belangrijk besluit voor ons.'



Roet in het eten

Garnalenvisser Johan Rispens uit Zoutkamp heeft gemengde gevoelens over de toekenning van het MSC-keurmerk: 'Ik zie het als een soort aanvoerlicentie om m'n garnalen kwijt te kunnen.' Maar hij is bang dat de kleine groep vissers die niet mee wil doen aan het keurmerk roet in het eten gaat gooien. 'De minderheid verkloot het altijd. Ik moet nog zien of we dit vijf jaar vol kunnen houden.'



Bezwaarperiode

De toekenning van het keurmerk is nog niet helemaal definitief: er is nog een bezwaarperiode van twee weken.