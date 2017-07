Werkzaamheden A28 van start

Automobilisten op de A28 moeten vanaf vrijdagavond rekening houden met vertraging. Tussen Groningen-Zuid en De Punt voert Rijkswaterstaat de komende maanden groot onderhoud uit.

In die periode wordt asfalt vervangen, worden voegen in de weg bij bruggen en viaducten hersteld en wordt de waterafvoer verbeterd, legt Janneke Dobbinga van Rijkswaterstaat uit.In beide richtingen zijn twee versmalde rijstroken open. Daarom geldt er een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. De oprit Groningen-Zuid en afrit Haren zijn vrijdagavond tussen 22:00 uur en 02:00 uur afgesloten voor verkeer. Ook de komende weken moet het verkeer rekening houden met werkzaamheden en afgesloten op- en toeritten.De werkzaamheden aan de A28 duren tot en met oktober.Het werk wordt in fases uitgevoerd. De eerste fase is tussen de verzorgingsplaats Witte Molen en de afrit Groningen-Zuid. Janneke Dobbinga van Rijkswaterstaat zei eerder: 'Daar zijn we van 21 juli tot 7 augustus aan het werk. In die periode zijn telkens twee rijstroken per richting open, maar wel versmald. Om die reden geldt er dan een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.'