Tibbling maakt transfer: 'Als iemand niet gelukkig is, is er niks aan te doen..' (update)

Middenvelder Simon Tibbling verruilt per direct FC Groningen voor het Deense Bröndby IF.

Het transferbedrag wordt op verzoek van de Deense club niet bekend gemaakt, zo staat op de website van FC Groningen. Tibbling zal morgenmiddag, voorafgaand aan de oefenwedstrijd tegen Granada CF in het Noordlease Stadion, afscheid nemen van het publiek.Directeur Hans Nijland van FC Groningen zei vrijdag eerder op de dag: 'Het is heel spijtig dat hij weggaat, maar het was de wens van Simon zelf. Hij wilde weg. Daar hebben de trainer, Ron Jans en ik het nog met hem over gehad. Maar de conclusie was toch dat dit het beste is.'Waarom het huwelijk tussen Tibbling en FC Groningen niet is geslaagd, kan Nijland niet aangeven. 'Heel lastig te zeggen. Hij kwam hier binnen als een groot talent. En het eerste jaar ging het ook heel goed, lag goed bij de supporters, een op en top professional.''Maar ja, als iemand uiteindelijk niet gelukkig is, dan kun je daar niet zoveel aan doen. Je hoopt het tij nog te kunnen keren door met hem te praten, maar dat is helaas niet gelukt.'Valt FC Groningen zelf iets te verwijten? Voor Nijland is dat niet: 'Kijk, wij houden onszelf natuurlijk ook een spiegel voor. Maar we zijn allemaal volwassen kerels. Een selectie bestaat uit ruim twintig spelers, dan worden er keuzes gemaakt. We proberen spelers altijd zo goed mogelijk te begeleiden. Maar niet elk huwelijk lukt. Zo simpel is het.''Wij gunnen hem overigens het allerbeste, want het is een goeie kerel. Misschien wel juist té goed', zegt Nijland verder over de Zweed, die dus elk moment vertrekt. De directeur probeert tijdens de onderhandelingen wel een doorverkooppercentage te bedingen: 'Want je zult straks zien dat hij het ergens anders hartstikke goed doet..'Doelman Sergio Padt zou in belangstelling staan van het Engelse Crystal Palace, getraind door Frank de Boer, maar Nijland weet niks van concrete interesse. 'Het zou kunnen dat zijn zaakwaarnemer praat met clubs, maar daarna moeten ze toch echt langs ons.' Padt wil niet op de belangstelling reageren.Ook voor Mimoun Mahi heeft zich niemand gemeld, aldus Nijland.