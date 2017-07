Directeur deelt kritiek op 'saaie en kille' Klinker

Bezoekers van De Klinker in Winschoten vinden het cultuurhuis kil en saai. Dat blijkt uit een enquête onder zevenhonderd mensen.

Directeur Leo Hegge is niet verbaasd over de uitkomst. 'Dat vinden we zelf ook een beetje. De entrees zijn koel, kil en zakelijk. En wit, als een ziekenhuis. Het huiskamergevoel dat wij wilden, hebben we nog niet.'De nieuwe Klinker werd twee jaar geleden geopend. De vraag is waarom de kille uitstraling niet eerder is aangepast. Hegge: 'Er zit een architecten-embargo op. Je kunt niet zomaar naar de verfpot grijpen en de boel eens even gaan overschilderen. Dat moet je in goed overleg doen met de eigenaar van het gebouw – de gemeente – en met de architect.'In de afgelopen tijd is al het een en ander veranderd, stelt Hegge. 'Van het theatercafé hebben we een bruin café gemaakt. Dat geeft al meer warmte en huiskamergevoel. Nu gaan we in overleg met de andere gebruikers en de bibliotheek om te kijken of we dat door kunnen trekken. Dus we gaan wel degelijk met die kritiek aan de gang.'De buitenkant van het gebouw vindt Hegge 'te statisch'. De gevel is mooi, zegt hij, maar je ziet niet wat er binnen gebeurt, want er staat alleen maar De Klinker op. 'Er staat niet eens cultuurhuis boven. We willen dat gaan doen met vlaggen, met digitale borden, met een lichtkrant.'Een van de kritiekpunten was dat het café op een verkeerde plek zit in het gebouw. Je moet er naar zoeken. 'De onderzoekers hebben gezegd: het cultuurhuiscafé zou meer centraal in het gebouw moeten zitten en dan kom je uit aan de voorkant van het Oldambtplein. Daar zit nu de bibliotheek nog. Na de zomer gaan we in gesprek met de bibliotheek om te kijken of we de ruimtes anders kunnen indelen.'De zevenhonderd geënquêteerden hadden overigens niet alleen maar kritiek op De Klinker. 'Over het algemeen kregen we hoge waarderingscijfers als het gaat om de programmering. Er is veel te doen in De Klinker en ook de drempelloosheid werd hoog gewaardeerd: men loopt makkelijk binnen.'