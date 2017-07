Column: Mijn moeder breit voor Groningen

'Ik brei voor de aardbeving', zegt mijn moeder, 'op maandagmorgen, samen met de andere bewoners. We maken een grote deken'. Ze kijkt me blij en trots aan. Ik vraag hoe ze dat precies doen, samen breien. Ze legt uit dat iedereen een klein lapje breit en dat alle lapjes aan elkaar worden genaaid.

'Wat leuk', zeg ik, 'en waar zitten jullie dan?''In de gemeenschappelijke ruimte, of op de binnenplaats als het warm is. We zijn met ons zevenen. Er zit ook een man bij, maar die vertelt alleen moppen. En we zingen liedjes. Van vroeger.'Mijn moeder begint te zingen. 'In 't groene dal, in 't stille dal, waar kleine bloempjes bloeien, daar ruist een blanke waterval en druppels vallen overal…'Ik kan helaas niet meezingen, dit liedje heb ik nooit geleerd. Mijn moeder valt stil, een beetje verlegen van zingen in haar eentje.'Ik had een boekje met al die liedjes', zegt ze, 'maar dat is verdwenen bij de verhuizing. Nou ja, de meeste ken ik uit mijn hoofd.' Ze overwint haar gêne en begint opnieuw. 'Klein vogelijn op groene tak, wat zingt ge 'n lustig lied…' En met enigszins onvaste stem zingt ze het lied helemaal uit.'Mooi!', zeg ik 'en wat leuk dat jullie samen zingen tijdens het breien.''Ja', zegt mijn moeder, 'samen zingen is fijn. Maar ik hou eigenlijk niet zo van breien, daarom heb ik mij opgegeven voor het aan elkaar naaien van de lapjes.Naaien kan mijn moeder als de beste. Vorige week bracht ik haar een blouse waar ik per ongeluk een gat in had geknipt bij het verwijderen van een label. Ik stelde voor aan de binnenkant een stukje stof over het gat heen te zetten.'Helemaal niet nodig', zegt mijn moeder, 'geef maar hier.' Ze pakt haar naaidoos en vraagt mij de draad door de naald te doen. 'Dat kan ik niet meer goed zien'.Ik heb er tegenwoordig ook moeite mee, maar met wat lukraak mikken krijg ik de draad uiteindelijk door het oog. Mijn moeder gaat bij het raam zitten met blouse, naald en draad. Ik kijk hoe ze te werk gaat, zodat ik het een volgende keer zelf kan.'Prachtig, klaar!' zeg ik als het gat dicht is.'Nee niks', zegt mijn moeder, 'nog lang niet klaar. Het moet veel steviger.' Geconcentreerd gaat ze nog minstens tien minuten door met naaien. Als ze klaar is, inspecteren we samen het resultaat.'Nou mam, geweldig. Als die blouse ooit van gaarheid uit elkaar valt, blijft alleen dit stukje stevig in elkaar zitten, denk ik'.'Mooi', zegt mijn moeder 'en nou koffie'.'Trouwens', zeg ik als de koffie op tafel staat, 'was die grote gebreide deken laatst al niet aangeboden aan de Tweede Kamer?'Ze denkt even na. 'Ja, dat heb ik geloof ik wel gezien op TV Noord. Maar het geeft niet, we breien gewoon door. Voor de gezelligheid'.