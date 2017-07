Alders wil tien miljoen uittrekken voor opkoopregeling

'Ik denk aan een bedrag van tien miljoen per jaar, met een looptijd van drie jaar.' Dat zegt Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders over de voortzetting van de opkoopregeling voor het aardbevingsgebied.

Hans Alders hoopt dat de problematiek zal afnemen, nu inwoners van het aardbevingsgebied meer vertrouwen krijgen in de woningmarkt. Dat blijkt uit een onderzoek van de TU Delft in opdracht van Alders.Volgens de onderzoekers vinden bijna de helft van de inwoners van de aardbevingsgemeenten het een gunstig moment op woningen te kopen. Dit zou komen door de lage hypotheekrente en de gunstige economische situatie, maar ook door het werk van de NCG over de aardbevingsproblematiek.'Uit dit onderzoek zie je een toename van vertrouwen in de woningmarkt', zegt Alders. 'Maar we moeten het ook niet overdrijven. Er is wel iets aan de hand op die woningmarkt. Het is positief dat het aantrekt, maar dit neemt andere punten niet weg.''Er lopen twee zaken door elkaar heen. Aan de ene kant het effect van de aardbevingen, aan de tweede kant krimp. Dit is een giftige cocktail. De effecten krijg je niet zomaar weg', zegt Alders.'Binnen het kerngebied moet een garantieregeling komen. Als een woning verkocht wordt, moet het bodembedrag 95% zijn na een dubbele taxatie van de woning.''Voor de opkoopregeling denk ik aan een bedrag van tien miljoen per jaar voor huizen die minimaal twaalf maanden in de verkoop stonden', zegt Alders. De opkoopregeling moet drie jaar lang duren.'Het is nu eerst een kwestie om het geld beschikbaar te krijgen', besluit Alders.