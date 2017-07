Krijgen Groningse ouderen straks digitale thuiszorg?

De proef met een telezorgproject bij zorginstelling 't Gerack in Uithuizen is een succes. Daarom is het de bedoeling dat het na de zomervakantie wordt uitgebreid naar andere gemeenten in Noord-Groningen.

Tot nu toe doen 35 ouderen mee. De initiatiefnemer mikt op duizend gebruikers aan het einde van dit jaar.Eén van de deelnemers van de proef is de 72-jarige Els uit Delfzijl. Ze verloor zes jaar geleden haar man en voelde zich sindsdien eenzaam en onveilig thuis. 'Ik was bang in mijn eigen huis. Als ik boven was en iets vreemds hoorde, ging ik naar beneden. Dan was er natuurlijks niks aan de hand, maar je wordt toch onrustig.'Els heeft in april een tablet gekregen waarmee ze dagelijks kan beeldbellen met medewerkers van het servicecentrum in Delfzijl. 'We praten over ditjes en datjes, allemaal huis-, tuin- en keukendingen. Zoveel beleef je niet meer als oudere', zegt Els. Maar daardoor voelt ze zich een stuk minder eenzaam.'Voor haar gevoel is ze niet meer alleen. Daardoor voelt ze zich ook veiliger thuis en is ze veel relaxter', vertelt Sonja Greven. Zij is één van de mensen die dagelijks met de webcam contact legt met de deelnemende ouderen.Behalve een tablet krijgen de deelnemers ook een slim horloge waarmee de hartslag en lichaamstemperatuur worden gemeten. Daarmee worden ze 24 uur per dag automatisch in de gaten gehouden. Daarnaast kunnen ouderen een GPS-tracker krijgen voor als ze naar buiten gaan. Als er iets is, kunnen ze op een knop drukken om contact te leggen met de alarmcentrale.Dat is volgens Alies Kap van 't Gerack ook een uitkomst voor mensen die bijvoorbeeld licht dementerend zijn. 'Deze mensen kunnen hiermee naar buiten en krijgen zo veel meer vrijheid. We kunnen precies zien waar ze zijn en als ze te ver weg gaan, krijgen we een signaaltje om ze weer op weg te helpen.'Ook de gemeente Eemsmond, die het project al sinds het begin steunt, is enthousiast. Wethouder Sandra Herkströter hoopt dat op termijn vijfhonderd ouderen gebruik gaan maken van het project. Enig zorgenpuntje zijn de kosten.Volgens VTZN kosten deze technische snufjes en ondersteuning bijna driehonderd euro per maand. Daarom hoopt het bedrijf dat dit opgevangen kan worden binnen de Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO) van gemeentes. Ook zouden zorgverzekeraars eraan mee kunnen betalen. Daarover wordt nu nog onderhandeld.Voor Els zou die driehonderd euro per maand niet te betalen zijn. Daarom hoopt ze dat gemeenten en zorgverzekeraars in de bres springen. 'Het gaat echt een stuk beter. Ik zou het niet fijn vinden als dit niet meer kan. Dan zou ik me een stuk minder veilig voelen thuis. Dus ik hoop dat het zo blijft.'Het project wordt ook gesteund door Economic Board Groningen. Op termijn zou het telezorg-project gebruik kunnen maken van het snelle 5G-netwerk, waar proeven mee gehouden gaan worden in Noord-Groningen.Het project is ook in de race voor de Computable Awars 2017, een prijs voor meest innovatieve project binnen de zorg in Nederland.