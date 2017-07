Reuzentablet zorgt voor nostalgie bij ouderen

(Foto: Janke de Haan, RTV Noord)

In woonzorgcentrum Mercator in Stad hebben ze de smaak te pakken van hun reuzentablet. Deze week hebben de ouderen de tablet op proef.

De tablet heeft de grootte van een tafel. Er zijn apps op geïnstalleerd die met name gericht zijn op dementerende mensen.



Nostalgie in moderne vorm

Zo kan er een digitale pot met snoepjes worden gevuld en zijn er spelletjes met spreekwoorden en gezegdes. Ook kunnen de gebruikers muziek uit de oude doos aanklikken en meezingen.



Crowdfunding

Nadeel is dat het apparaat slechts een week beschikbaar is. Het woonzorgcentrum heeft geen geld om zelf een tablet aan te schaffen. Enkele vrijwilligers hebben daarom besloten een crowdfundingsactie op te zetten om de benodigde negenduizend euro in te zamelen.