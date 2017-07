Onderzoek RUG: 'Kansen voor woningverkopen in aardbevingsgebied'

Een royale uitkoopregeling en een versterkingsbudget voor kopers van een woning in het aardbevingsgebied. Dat zijn twee van de maatregelen die onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen bepleiten om de woningmarkt in het aardbevingsgebied vlot te trekken.

De onderzoekers hebben in augustus vorig jaar een vragenlijst rondgestuurd onder huizenbezitters die hun woning op Funda hebben gezet. In totaal hebben 1.223 woningeigenaren de enquête ingevuld.Onderzoeker George de Kam: 'Door het stereotype over het aardbevingsgebied, is er weinig instroom van buiten Groningen. Het zijn vooral de mensen die er wonen die hun kans grijpen om voor een gunstige prijs een groter of geschikter huis in de eigen regio te kopen.''Een woning wordt door bevingsschade niet helemaal onverkoopbaar, maar het heeft wel invloed op de prijs en hoe lang het duurt voordat een woning wordt verkocht. Ook heeft het invloed op de manier waarop kopers en verkopers onderhandelen.''Ik pleit ervoor om duidelijk te maken wat mensen moeten doen als ze hun huis willen verkopen. Wat er moet gebeuren aan het huis, hoe er versterkt moet worden en wat dat gaat kosten. Dat kunnen ze meenemen in het verkopen van het huis, en de koper weet het dan ook meteen.''Mensen die lang met hun huis blijven zitten, maar ook potentiele kopers moeten persoonlijk worden ondersteund', vertelt De Kam.' Er kan bijvoorbeeld een app worden ontwikkeld om kopers te helpen hun kans te grijpen op deze woningmarkt.''De tien miljoen die Hans Alders noemt voor de opkoopregeling is te weinig als je alle problemen wil oplossen. We hebben de deelnemers aan ons onderzoek ook gevraagd of ze mee willen doen. Zo'n veertig procent zegt daar iets in te zien', zegt De Kam.'Het probleem is dat die regeling gebaseerd is op bijzondere persoonlijke omstandigheden, voordat je ervoor in aanmerking komt. Ik vind het veel belangrijker dat mensen wie ze ook zijn of waar ze ook vandaan komen, dat ze zekerheid krijgen dat ze hun geld niet in een bodemloze put gooien als ze hier een huis kopen.''Dat betekent dat er een garantieregeling moet komen, los van een opkoopregeling. Een van de mensen in het onderzoek zei: Om hier te komen wonen, moet je ook weer weg kunnen. Dat moet niet aan persoonlijke omstandigheden gebonden zijn.'