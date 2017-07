Gemeente wil 'onveilige' Theo Thijssenschool aanpakken

Gemeente Hoogezand-Sappemeer belooft de Theo Thijssenschool grondig aan te pakken tijdens de zomervakantie.

Dit schrijft de gemeente in een brief aan onder andere bezorgde ouders. De school bleek deze maand zo lek als een mandje na een hoosbui. Zo was er waterschade en kwam een stuk dak naar beneden.Dit was voor de ouders de spreekwoordelijke druppel. Ze stuurden eerder die maand al brieven naar de gemeente om hun zorgen over de kwaliteit van het gebouw te uiten. Ze zetten vraagtekens bij de brandveiligheid en de oppervlakte van het gebouw. Hun kinderen zouden zich niet vrijuit genoeg kunnen bewegen.Ook zouden er door lekkages vochtplekken te zien zijn in de school. 'Dit is niet goed voor de gezondheid van de kinderen', schrijven de ouders in de brieven.De nieuwbouw van de school is al jaren vertraagd door onder andere problemen met de constructie en het aardbevingsbesteding bouwen van de school. De kinderen zitten daarom in een noodgebouw.De gemeente neemt de bezorgdheid van de ouders serieus. In de brief schrijft de gemeente dat de brandveiligheid in orde is en elk jaar wordt beoordeeld door de brandweer.Ook de oppervlakte van de school zou voldoen aan de wettelijke eisen. De ondergrens is 3,5 vierkante meter per kind. In de Theo Thijssenschool heeft elk kind 5,22 vierkante meter bewegingsruimte.De gemeente belooft een externe partij in te huren die een risico-inventarisatie doet. Dit moet leiden tot een rapport waarin alle veiligheids- en gezondheidsrisico's in beeld worden gebracht. Ook krijgt het dak van de school groot onderhoud.De ouders zijn blij met deze voornemens, maar blijven voorzichtig. 'Voor nu is het voldoende, maar het is altijd afwachten of de voornemens ook waar worden gemaakt', zegt John Meijer. Hij is één van de bezorgde ouders die brieven naar de gemeente heeft gestuurd.'Mijn dochter had vandaag de laatste schooldag en vertelde dat alle spullen uit de klas in dozen werden gedaan. Het lijkt er dus op dat er wel wat gaat gebeuren', besluit Meijer.