Vleermuizenwerkgroep laat weer van zich horen en stapt naar de rechter

De vleermuizenwerkgroep wil de aanleg van de tijdelijke ringweg tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep tegenhouden. De verleende vergunning is volgens de vleermuizenbeschermers niet in orde en daardoor nadelig voor vleermuizen.

De werkgroep zegt dat er geen rekening is gehouden met de compensatie van bomen die gekapt gaan worden voor de aanleg van de tijdelijke weg. Daardoor hebben de vleermuizen die er nu rondfladderen geen voedsel en dus verdwijnen ze.'De afspraak is dat als je een voedselgebied weghaalt je op tijd zorgt voor een alternatief voedselgebied. Dat hebben ze niet gedaan', zegt frontvrouw Klarissa Nienhuys van de vleermuizenwerkgroep.De tijdelijke weg, die vier rijbanen heeft, moet er komen omdat het verdiepte gedeelte van de zuidelijke ringweg wordt aangelegd. De weg heeft in beide richtingen twee versmalde rijbanen en loopt van de Zuiderbegraafplaats tot aan de parallelweg van de Europaweg.Nienhuys vindt dat de gemeente Groningen nalatig is geweest bij het uitschrijven van de vergunning voor de tijdelijke weg. 'Er staat dat alles is geregeld voor de vleermuizen, maar ik kan bewijzen dat het niet zo is', laat Nienhuys weten.'Wij gaan dus naar de rechtbank om te zeggen dat de burgemeester en wethouders van Groningen niet op vleermuizen passen. Maar dat is wel hun taak.'Automobilisten rijden, als alles volgens planning gaat, vanaf begin 2018 over de tijdelijke weg. De nieuwe ringweg, die dus onder de grond doorloopt, is vanaf 2021 klaar. Dan is de tijdelijke weg dus niet meer nodig.Naast de rechtszaak over de aanleg van de tijdelijke ringweg heeft de werkgroep ook nog een andere zaak aangespannen. Die gaat over vijf kapvergunningen. Ook daarvan vindt de club dat ze niet tot uitvoering kunnen worden gebracht omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met het wel en wee van de vleermuis.