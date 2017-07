Art Carnivale maakt plannen voor een doorlopend programma

Festival Art Carnivale, dat vrijdagavond om zes uur van start gaat aan het Schildmeer, wil de grenzen verleggen.

Het festival is gedurende de acht voorgaande edities telkens gegroeid, maar de ambities reiken verder.'Het festival heeft zichzelf wel bewezen, maar het is maar één keer per jaar', zegt bestuurslid Henk Bleker, een van de bedenkers van Art Carnivale. 'We zijn nu heel hard bezig met een concept waarbij we een plek gaan maken voor kunst, cultuur en natuur, maar dan het hele jaar door. Met een winterprogramma, een zomerprogramma, allemaal in het Schildmeergebied. We gaan er met z'n allen een fantastisch ding van maken.'prachtige omstandigheden