Zorgt een lesprogramma dat scholieren op 28 augustus weer vrij zijn?

Er wordt gewerkt aan een lesprogramma om de betekenis van Groningens Ontzet weer onder de aandacht te brengen. Volksvermaken Groningen wil met behulp van dat lesprogramma ervoor zorgen dat scholieren in de stad op 28 augustus weer allemaal vrij zijn.

Volgens de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken in Groningen moet er weer draagvlak ontstaan binnen de Groninger samenleving om 28 augustus te vieren en dus scholieren vrij te geven. 'De jeugd moet beseffen wat we die dag vieren', zegt voorzitter Harrie van Ham. 'Iedereen moet weer de natuurlijk drang krijgen om erbij te zijn op 28 augustus.'Volgens Van Ham zijn de basisscholen op 28 augustus wel gesloten, maar gaan andere onderwijsinstellingen gewoon door. Hij bevestigt dat het zou helpen als meer jongeren betrokken zouden zijn bij de organisatie. 'In ons bestuur en de commissies zie je al wel verjonging. En je ziet het ook in ons programma. Op zondag hebben we in het Scheepvaartmuseum een re-enactment. Daar is een kampement met militairen in zeventiende-eeuws tenue. We hebben drones op de Vismarkt en er is een ict-hoek op de Kleine der Aa.'Van Ham vertelt dat er jaarlijks de nodige gesprekken worden gevoerd met de provincie en de gemeente om 28 augustus een vrije dag te maken. 'Maar als er nog een vrije dag in te vullen is, kiest men toch liever een andere dag.'28 augustus heet in de volksmond Bommen Berend. In 1672 belegerde de bisschop van Münster de stad. Dat jaar staat ook wel bekend als het rampjaar. Nederland werd door meerdere landen en bisschoppen aangevallen. Er werd toen ook een poging gedaan om Groningen te veroveren, maar de stad was goed voorbereid. Na vijf weken vechten bleef Groningen overeind. Op 28 augustus werd het vuren gestaakt.