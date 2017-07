Noord Vandaag: Haringen op tafel

(Foto: RTV Noord)

De traditionele haringuitreiking van Niekerk is op de Inventaris Immaterieel Erfgoed gezet. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

De haringuitreiking is ontstaan in 1476. Toen erfde het Pepergasthuis in Groningen een stuk land bij Faan. Voorwaarde was dat de armen uit Niekerk voortaan haring zouden krijgen op de woensdag voor Pasen. Nog steeds worden er elk jaar haringen uitgereikt.



Folkert van der Kooi en Wybe Feenstra van het Haringcomité Niekerk vertellen in Noord Vandaag over de traditie, hoe ze de erkenning gaan vieren en meer. De Haringen liggen op tafel.



Meer in Noord Vandaag:

- Boerderij Randelweer aan de rand van Eenum wordt herstelt. Na jarenlang getouwtrek wordt het rijksmonument nu hersteld en versterkt.



- Cliënten van het failliete schuldsaneringsbedrijf Bureau Integraal zijn voor twee ton gedupeerd. Vandaag is de eigenaar van het bureau veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar.



- Docent Jeffrey Linker uit Leek dreigde vandaag de rapportuitreiking van een klas te missen, omdat hij ging trouwen. Hij kwam met een oplossing: voor het jawoord, reed hij langs zijn school om de rapporten uit te delen.



- Garnalen uit de Noordzee krijgen het felbegeerde MSC-keurmerk. Daarmee is de verkoop aan grote supermarktketens veiliggesteld.



- Middenvelder Simon Tibbling verruilt per direct FC Groningen voor het Deense Bröndby IF.



- Ronald komt in de vakantiestemming