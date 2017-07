Nog geen oplossing in zicht voor schuttingruzie

Er lijkt nog geen einde te komen aan een slepend conflict over een schutting aan het Zuiderkerkpad in Warffum. De zaak ligt nog altijd onder de rechter en onlangs is er een tweede zitting gepland: op 11 december. 'Dat duurt wel heel lang zo', verzucht eigenaar Erik Ebink.

De Warffumer heeft de schutting in de zomer van 2012 geplaatst om wat meer privacy te krijgen in zijn achtertuin. Buren willen dat de schutting wordt verlaagd of vervangen door een heg.De bezwarencommissie en welstandscommissie van de gemeente Eemsmond gaven verschillende adviezen. Om eens en voor altijd duidelijkheid te krijgen over de situatie, spanden de buurtbewoners een zaak aan tegen de gemeente.Volgens Eemsmond heeft de rechter meer informatie nodig, waardoor een tweede zitting aangevraagd is. De eerstvolgende mogelijkheid is dus in december. 'De rechtbank bepaalt de agenda, dus dat het zo laat is kunnen we niks aan doen', laat de gemeente weten.Ebink hoopt dat de zitting op locatie is. 'Dan kunnen ze het veel beter beoordelen dan alleen op papier. Dan zie je ook de rest van het kerkpad.'Ebink is er in ieder geval zo langzamerhand wel klaar mee. 'We zijn nu al meer dan vijf jaar hiermee bezig. Ik hoop dat het na de zitting niet veel langer gaat duren. Het einde is wel zoek.'