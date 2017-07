Rookwolk bij ESD Delfzijl

(Foto: RTV Noord)

Bij de fabriek van ESD-SIC in Farmsum is donderdagavond een rookwolk vrij gekomen.

Directeur Richard Middel bevestigt dat er een rookwolk is vrijgekomen. 'Er is een verstoring geweest in ons productieproces. Daardoor is deze wolk vrijgekomen.'



Volksgezondheid

'De rookwolk bestaat uit een mix van zand en een olieproduct', zegt Middel. Hij verwacht dat de rookwolk geen consequenties heeft voor de volksgezondheid.



Eventuele overlast

'Wij betreuren eventuele overlast voor de omwonenden. Er kan bijvoorbeeld stof neerdalen op het tuinmeubilair', besluit Middel.



Het bedrijf produceert grondstoffen voor de productie van onder meer roetfilters.